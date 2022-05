La carica di Klopp: “Il Villarreal non ha nulla da perdere. Andiamoci a prendere la finale”

In campo a momenti Villarreal-Liverpool. Così ha parlato Jurgen Klopp nel prepartita: “Il Villarreal non ha nulla da perdere e noi nulla da guadagnare, ma vogliamo andarci a prendere la finale. I cambi? Sono rotazioni, ma è anche vero che in momenti specifici posso avere bisogno di altre caratteristiche. Loro all’andata hanno perso 2-0 senza giocare la loro migliore partita, ora dovranno fare del loro meglio per passare e noi potremo soffrire. Se faremo bene in pressing loro potrebbero venire fuori e riconquistare palla, ma ci saranno momenti in cui noi e loro attaccheremo”.

FOTO: Twitter Liverpool