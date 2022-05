La carica di Kjaer: “Non ci fermiamo, non molliamo mai”

Carica di capitano. Nonostante sia fermo da gennaio per un grave infortunio, che lo terrà fuori ancora per diversi mesi, Simon Kjaer, capitano del Milan, ha caricato l’ambiente rossonero nel rush finale per la conquista dello scudetto.

Il difensore danese ha twittato: “Non ci fermiamo mai, non molliamo mai, ma continuiamo”.

Una carica per tutto l’ambiente, in vista delle ultime 3 gare decisive per il duello con l’Inter per il tricolore.

Never stop !!

Never give up !!

We continue… !!! #SempreMilan🔴⚫️ pic.twitter.com/GZZzYlon7W — Simon Kjær (@simonkjaer1989) May 1, 2022

Foto: Twitter Milan