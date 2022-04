La carica di Dzeko: “Rialziamoci”. E Zhang risponde: “Assolutamente!”

All’indomani del ko dell’Inter a Bologna, Edin Dzeko ha lanciato un messaggio social per rincuorare i suoi compagni. “La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarci ogni volta che cadiamo. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: è il coraggio di continuare che conta!” il commento del bosniaco a corredo di una foto con un’esultanza. A commentare anche il presidente Zhang, che ha scritto: “Assolutamente! Forza Inter”.

FOTO: Twitter Inter