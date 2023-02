La Carabao Cup è del Manchester United. Newcastle battuto 2-0 in finale (Casemiro, Rashford)

E’ il Manchester United a trionfare a Wembley nella finale della Carabao Cup, coppa di Lega inglese. Battuto il Newcastle per 2-0.

I Red Devils si sono imposti grazie ad un ottimo primo tempo, con i gol di Casemiro, a segno di testa e nel finale di tempo con un diagonale strepitoso di Rashford.

Partita che ha visto il ritorno in campo dopo 2 anni del portiere Karius, per il Newcastle.

Nella ripresa, il Newcastle ha provato a riaprire la gara, provando a segnare il gol che avrebbe riaperto il discorso, ma la dofesa dei Red Devils ha retto perfettamente.

Primo trofeo dell’era ten Hag per lo United, che non vinceva una competizione da 6 anni.

Foto: twitter Manchester United