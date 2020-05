La Bundesliga è ripartita nel segno del Dortmund e del fenomeno Haaland. Oggi tocca al Bayern

La Bundesliga è ripartita nel segno del Borussia Dortmund e del suo fenomeno Erling Haaland: netto il 4-0 dei gialloneri di Favre ai danni dello Schalke 04, con gol del talento norvegese, in uno Signal Iduna Park deserto dopo oltre due mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Domani tocca al Bayern Monaco in casa dell’Union Berlino per rispondere al Dortmund (ora a -1 dalla vetta e a +3 dal Lipsia terzo) e consolidare il primato in classifica. A cinque partite al termine, in Bundesliga si infiamma la corsa al titolo.

CLASSIFICA:

Bayern Monaco* 55

Borussia Dortmund 54

RB Lipsia 51

Borussia Monchengladbach* 49

Bayer Leverkusen* 47

Wolfsburg 39

Friburgo 37

Schalke 37

Hoffenheim 35

Colonia* 32

Hertha Berlino 31

Union Berlino* 30

Eintracht Francoforte** 28

Augsburg 27

Mainz* 26

Fortuna Dusseldorf 23

Werder Brema** 18

Paderborn 17

*una partita in meno

** due partite in meno

Foto: Twitter ufficiale Dortmund