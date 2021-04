La Bundesliga andrà in quarantena nelle ultime due giornate per salvare la stagione

Una decisione per salvare la stagione e non compromettere gli Europei. La Dfl (l’organizzazione che gestisce Bundesliga e Zweite Bundesliga) ha annunciato che dal 12 maggio fino al termine del campionato (saranno le ultime due giornate) tutte le squadre dovranno andare in quarantena. La decisione è stata presa dopo i casi di positività dell’Hertha Berlino, il club è stato messo prima in bolla e poi in isolamento. Stessa cosa succederà in tutte le squadre dei due campionati.

Foto: Twitter Bundesliga