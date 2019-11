La Bild sicura: Wenger a un passo dalla panchina del Bayern, incontro nel weekend

Il Bayern Monaco sta stringendo per il sostituto di Kovac. Secondo le ultime della Bild, dopo il no di Ralf Rangnick è sempre più vicino l’accordo con Arsene Wenger. L’ex manager dell’Arsenal, attualmente impegnato come commentatore tecnico per BeiN Sports, sarebbe pronto a fare da traghettatore sulla panchina del club bavarese fino alla prossima estate. E dopo le indiscrezioni delle scorse ore, dalla Germania arrivano ulteriori conferme: come rivela la sopracitata fonte, nel weekend – dopo la gara di sabato contro il Dortmund – ci sarà un incontro tra Wenger e il Bayern per trovare tutti gli accordi.

Foto: sito ufficiale Arsenal