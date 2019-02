La Bild sicura: Bayern Monaco, accordo raggiunto con Werner. I dettagli

Sembrava essersi defilato dalla corsa a Timo Werner, invece il Bayern Monaco nelle ultime ore ha accelerato per l’attaccante classe ’96 in vista dell’estate. Secondo quanto rivela la Bild, infatti, il club bavarese avrebbe raggiunto un accordo totale con lo specialista del Lipsia sulla base di un ingaggio da 6,5 milioni all’anno. Ora il Bayern dovrà trovare tutte le intese con il Lipsia, ma la strada per Werner sembra spianata.

Foto: sito ufficiale Bundesliga