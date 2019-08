Il mercato in entrata del Bayern Monaco dovrebbe chiudersi qua. Secondo quanto rivela la Bild, il club bavarese non dovrebbe effettuare altri movimenti in entrata fino alla chiusura del mercato, in programma il 2 settembre. Ci sarà, invece, qualche operazione in uscita: il principale indiziato, si legge, è Jerome Boateng, sempre più ai margini del progetto Bayern.

Foto: Sport Bild