La Bild sicura: Barcellona, fari su Jovic dell’Eintracht. E il Liverpool…

Il Barcellona segue con molta attenzione Luka Jovic, attaccante serbo in forza all’Eintracht Francoforte. Ne è certo il quotidiano tedesco Bild, che svela come alcuni osservatori del club blaugrana fossero presenti al match di Nations League tra Serbia e Montenegro per visionarlo da vicino. Il classe ’97, in prestito dal Benfica all’Eintracht (che detiene un’opzione di acquisto), sta brillando in Bundesliga: 9 gol in 9 partite che inevitabilmente hanno attirato le attenzioni delle big europee. Sulle tracce di Jovic, si legge, oltre al Barça c’è anche il Liverpool di Klopp.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht