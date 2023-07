LA 10 SOTTO L’ALA DI TOTTI E LA LAVAGNETTA DI MOU: RICCARDO PAGANO, UN NUOVO TALENTO GIALLOROSSO

Matic, Aouar… E Pagano. Sul proprio profilo Instagram, José Mourinho ha pubblicato una storia ritraente la lavagnetta tattica nella quale il tecnico portoghese ha collezionato i calciatori a sua disposizione per il raduno, oltre a quelli che si aggregheranno in seconda battuta dalla prossima settimana. Il nome di Riccardo Pagano, nella fattispecie, compare nei pressi del centrocampo insieme a quello di Matic e Aouar.

Arrivato alla Roma a nove anni grazie a Bruno Conti che lo ha osservato e portato subito a Trigoria per un provino quando militava nel Villanova. Da lì lo spostamento con il papà da Tivoli. Crescita continua, gol a raffica, lo scudetto con l’Under 15 guidata da Tanrivermis insieme a Missori, che ha esordito a Bologna. Il numero 10 l’ha sempre avuto, quasi a rimarcare questa aura un po’ da predestinato, resa ancora più luminosa dall’arrivo nell’agenzia di scouting di Totti. A febbraio è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2026, ennesimo segnale di come la Roma creda in lui. Non ha ancora avuto la possibilità di esordire ufficialmente, ma è stato già convocato in prima squadra lo scorso maggio in occasione del match contro la Fiorentina.

Classe 2004, Pagano è uno dei leader tecnici della squadra allenata da mister Guidi: trequartista moderno, dotato di tecnica e fantasia, abile a svariare su tutto il fronte d’attacco e con una spiccata propensione verso il goal. Nell’ultimo campionato sono state infatti ben 15 le marcature messe a segno, e certamente il ragazzo può trovare nel suo agente un riferimento speciale. Pagano è gestito dalla CT10 Management, ovvero l’agenzia di proprietà di Francesco Totti, del quale porta anche il 10 sulle spalle. Eppure per lui quel numero indossato non rappresenta grandi pressioni: “Mi dà tanta responsabilità e mi piace averla. Ho l’opportunità e il privilegio di averlo al mio fianco, con lui è bello parlarne, mi dà molti consigli, mi dice cosa fare e non fare dentro e fuori dal campo. Lui ci è già passato. Mi sento fortunato di averlo al mio fianco. Ma nessuna pressione”, ha raccontato qualche mese fa.

Adesso l’opportunità di mettersi in mostra in raduno: José Mourinho osserva, Francesco Totti consiglia e Pagano sogna l’esordio all’Olimpico…

Foto: Instagram Pagano