Vicenza, il comunicato del presidente Rosso: “Non ritengo assolutamente corrette le dichiarazioni rilasciate da un membro della dirigenza leccese”

Ad intervenire in merito agli episodi incresciosi avvenuti durante Vicenza-Lecce, è stato il presidente del club veneto Stefano Rosso, il quale ha esposto un comunicato che recita quanto segue: “In merito alla gara LR Vicenza-Lecce, non posso che rilevare che negli ultimi tre giorni si siano alzati eccessivamente i toni, con polemiche e teorie di ogni tipo. Personalmente, ho molta stima del Presidente Sticchi Damiani e dell’Unione Sportiva Lecce società organizzata che negli ultimi anni, con la sua guida, ha avuto il merito di raggiungere traguardi importanti. Tuttavia non ritengo corrette le dichiarazioni rilasciate in questi ultimi giorni, da un membro della sua dirigenza”

FOTO: Vicenza-Twitter-logo