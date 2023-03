Kyriakopoulos e il messaggio al Bologna: “Riscattatemi, sono molto felice qui”

Durante l’intervista concessa a gazzetta.gr, l’esterno del Bologna, Geōrgios Kyriakopoulos, ha parlato della sua avventura in rossoblu: “Sono molto felice qui, ho trovato quello che cercavo. Vorrei che il club mi comprasse in estate, ma dipende da loro”. Poi ha proseguito: “C’è un’opzione per il riscatto ma non l’obbligo. Se il Bologna non la eserciterà tornerò ai neroverdi. Il Sassuolo a dicembre voleva tenermi, ho spiegato che consideravo chiuso il mio ciclo”.

Foto: sito Bologna