Kyle Walker vittima di insulti razzisti social dopo la sconfitta con la Juve. Il comunicato del City a sostegno del difensore

Il Manchester City ha diramato un comunicato a sostegno di Kyle Walker, dopo i numerosi insulti social subiti al termine della sfida con la Juventus. Questa mattina il terzino inglese aveva pubblicato una serie di messaggi violenti indirizzati nei suoi confronti, con la seguente presa di posizione sull’accaduto: “Nessuno dovrebbe mai subire questo tipo di insulti vili, razzisti e minacciosi che ho ricevuto dalla partita online di ieri sera. Instagram e le autorità devono porre fine a questo genere di cose, per il bene di tutti coloro che soffrono di abusi online. Questo non è mai accettabile. Ai nostri tifosi: continueremo a lavorare come squadra per fare meglio, progredire e risolvere insieme la situazione”.

Questo il comunicato del club: “Il Manchester City condanna fermamente gli abusi razzisti rivolti online a Kyle Walker in seguito alla partita di ieri sera. Ci rifiutiamo di tollerare qualsiasi forma di discriminazione, sia negli stadi che online. Forniremo il nostro pieno sostegno a Kyle in seguito al trattamento disgustoso che ha ricevuto “.

Foto: Instagram Walker