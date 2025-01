Kvaratskhelia verso l’esordio: contro il Reims dal primo minuto

Questa sera, alle ore 21:05, andrà in scena il match tra PSG e Reims, valido per il 19° turno di Ligue 1. Una partita molto attesa dalla tifoseria dei padroni di casa che hanno l’occasione di provare ad allungare sul Marsiglia, ma soprattutto di vedere all’azione Kvaratskhelia. Il neo acquisto del club parigino infatti, anche secondo quanto riportato da L’Equipe, potrebbe essere schierato dal 1′ di gioco da Luis Enrique. Minuti importanti per Khvicha che, almeno per il momento, non potrà essere impiegato in Champions League. Proprio per questo motivo, il tecnico spagnolo potrebbe lanciare il georgiano tra i titolari contro il Reims in modo da far riposare Barcola in vista della delicata sfida di Champions contro lo Stoccarda. Il club parigino, infatti, è chiamato a vincere a tutti i costi se vorrà rimanere dentro ai giochi della competizione europea.

FOTO: Instagram Kvaratskhelia