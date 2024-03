Kvaratskhelia va verso il forfait con l’Atalanta: il georgiano non si è allenato insieme ai compagni

Khvicha Kvaratskhelia, con ogni probabilità, non sarà a disposizione di Francesco Calzona per la sfida tra i partenopei e l’Atalanta, in programma domani alle ore 12:30. L’esterno georgiano, uscito malconcio dalla finale paly-off che ha regalato alla sua nazionale la qualificazione ad Euro 2024, non si è allenato insieme a i compagni durante l’allenamento svoltosi stamattina, ma ha svolto un lavoro personalizzato. Sono poche, pertanto, le chance di recuperarlo per la gara da giocare con i bergamaschi. Questo il report dell’allenamento odierno pubblicato dalla società campana sul proprio sito:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Kvaratskhelia ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia