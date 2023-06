Kvaratskhelia sul futuro: “Se si può essere ottimisti? Certo, amo Napoli”

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, al Maradona è riniziata al festa Scudetto del Napoli. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Kvicha Kvaratskhelia ha così parlato dopo aver ricevuto il premio di MVP della stagione 2022-23: “Per prima cosa voglio dire grazie ai miei compagni. Credo che non solo io avrei meritato questo premio, senza i miei compagni di squadra non avrei mai potuto vincerlo, mi hanno dato fiducia per inserirmi al meglio”.

Poi ha proseguito parlando del momento più bello della stagione: “Contro l’Udinese, nella partita dello Scudetto, ho visto delle immagini indimenticabili. Ma è il primo passo per ottenere ulteriori soddisfazioni”. E sui tanti georgiani a seguito degli azzurri: “Non si sono innamorati solo di me, ma si sono innamorati della città. Ci tengo a ringraziarli”

Infine, sul suo futuro: “Questa squadra ha tanti leader, da Osimhen a Di Lorenzo. Se si può essere ottimisti per il futuro? Certo, io amo Napoli”.

Foto. Instagram Napoli