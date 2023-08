Kvaratskhelia su Spalletti: “È stato come un padre. Se sono diventato il giocatore di oggi, il merito è suo”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il fantasista del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, è tornato a parlare dell’ultima stagione culminata con la vittoria del terzo scudetto da parte degli Azzurri, soffermandosi anche sui meriti di Luciano Spalletti: “È stato come un padre e non riuscirò mai a ringraziarlo abbastanza. È stato una svolta per la mia carriera: mi ha dato la possibilità di giocare ad altissimi livelli e mi ha sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili. Quando non riuscivo a dare il meglio, lui era sempre lì a incoraggiarmi, a proteggermi, a consigliarmi come affrontare le cose. Se sono diventato il giocatore di oggi, il merito è suo”.

Foto. Instagram Napoli