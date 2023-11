Kvaratskhelia: “Spero di non dover mai sfidare Di Lorenzo. Leao? Pochi come lui”

Durante l’intervista concessa a Setanta Sport, Khvicha Kvaratskhelia ha così parlato del suo primo incontro con Lionel Messi, e non solo: “Se vi raccontassi il mio primo incontro con Messi non ci credereste. Alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro era seduto alla mia destra. Durante la pausa pubblicitaria ci hanno detto di non muoverci, ma all’improvviso si è alzato ed è venuto verso di me. Non capivo cosa stesse succedendo. Quando mi ha raggiunto ha alzato il braccio e mi ha stretto la mano. Lo apprezzo moltissimo, è una persona straordinaria oltre che un giocatore pazzesco Ha ancora di più il mio rispetto”.

Su Cristiano Ronaldo: “Quando hai Messi come rivale storico essere allo stesso livello sempre è estremamente difficile: ecco perché l’ho adorato! Ha vinto tutto con la sua professionalità, per me era un idolo, mi regalava tantissime emozioni con i suoi gol”.

Su Rafael Leao: “È difficile trovare un uomo come lui nel calcio. Quando ho avuto quel lungo digiuno di gol e poi ho segnato, mi ha scritto subito e si è congratulato con me. Gli auguro tutto il meglio, è una persona super”.



In conclusione, Kvaratskhelia ha rivelato il nome del giocatore che lo mette maggiormente in difficoltà: “Di Lorenzo. Spero di non doverlo sfidare mai”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia