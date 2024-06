Kvaratskhelia: “Sono concentrato solo sulla Georgia, dopo l’Europeo penserò al mio futuro”

Kvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e della Georgia, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Turchia, tornando anche sul suo futuro al Napoli, dopo le ormai famose dichiarazioni dell’agente e del padre che hanno aperto a un addio.

Queste le sue parole: “Siamo un po’ delusi, potevamo fare di più. Questo è il calcio, dobbiamo lottare fino alla fine. Meritavamo di più, la squadra ha fatto bene, siamo stati compatti in fase difensiva. Tutti abbiamo dato il massimo”.

Il centrocampista del Napoli, protagonista di una stagione in chiaroscuro con la maglia azzurra, ha poi risposto alle domande sul suo futuro, che tiene banco da settimane: “Si parla tanto di me, del mio futuro a Napoli, ma sono concentrato unicamente sulla Nazionale. Dopo gli Europei deciderò sul mio futuro, voglio dare il massimo. Non sto pensando al resto, sono concentrato al 100% sulla Nazionale”.

Foto: Instagram personale