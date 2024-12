Kvaratskhelia si espone: “La Georgia merita l’Europa oggi più che mai”

In un lucido e toccante pensiero pubblicato sul suo profilo Instagram, Kvicha Kvaratskhelia ha parlato della tragica situazione scoppiata negli ultimi giorni in Georgia. Nella città di Tbilisi, sono scoppiate proteste e insurrezioni, generate dal concreto rischio del Paese, di non aderire all’Unione Europea.

“Sto seguendo i fatti che stanno accadendo nel nostro paese e vorrei esprimere la mia opinione e la mia posizione di cittadino. Il desiderio e la volontà del popolo georgiano è camminare e camminare sulle strade europee, questa è la nostra scelta storica, l’unica scelta giusta ed è inaccettabile allontanarsi da questa strada. Questo paese è del popolo e nessuno è al di sopra della volontà del popolo. Il mio paese è ferito, la mia gente è ferita, io sono sono ferito nel guardare i video che diventano virali, stop alla violenza e alle aggressioni! La Georgia merita l’Europa oggi più che mai!”.

Foto: X Georgia