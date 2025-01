Kvaratskhelia salterà le prossime due sfide di Champions col PSG. Il motivo

Il nuovo acquisto del PSG Kvaratskhelia, dovrà rimandare il proprio esordio coi parigini in Champions League. Ne parla L’Equipe, che spiega che il georgiano dovrà attendere il termine della fase a girone unico della competizione, saltando quindi i match con Manchester City e Stoccarda. Sarà invece convocabile al termine delle gare relative al maxi girone. Il motivo è semplice: i club impegnati in Champions possono schierare solamente i giocatori presenti nella lista inviata alla UEFA prima del 3 settembre per questa prima fase del torneo. In caso di qualificazione per le fasi finali, il PSG potrà “registrare al massimo tre nuovi giocatori” entro le 23:59 del 6 febbraio 2025 e tra questi ci sarà, ovviamente, anche l’ex Napoli.

Foto: Instagram PSG