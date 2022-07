Kvaratskhelia raggiunge Castel Volturno e si aggrega al Napoli: “Finalmente sono qui”

Khvicha Kvaratskhelia ha raggiunto il raduno del Napoli a Castel Volturno per iniziare i test fisici in vista del ritiro di Dimaro per iniziare ufficialmente la sua avventura con il Napoli.

“Alla fine sono arrivato qui, finalmente. Forza Napoli sempre!” le parole dell’attaccante georgiano, che si appresta a fare i primi test atletici agli ordini di Spalletti.

Foto: twitter Napoli