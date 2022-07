Kvaratskhelia: “Questa esperienza è un orgoglio per me e per il mio paese”

Khvicha Kvaratskhelia durante la conferenza stampa di presentazione del Napoli ha rimarcato quanto questa esperienza sia un orgoglio sia per lui che per il suo paese: “Quando un calciatore viene da un piccolo paese come il mio e arriva in uno grande come l’Italia, è un orgoglio. Questa è una grande esperienza per me e per la Georgia. Sicuramente è uno stimolo anche per i giovani calciatori del mio territorio”

Foto: Instagram Napoli