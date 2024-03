Kvaratskhelia può fare la storia: la Georgia cerca la prima qualificazione agli Europei

Sono in programma stasera i play-off di qualificazione ad Euro 2024, che metteranno in palio gli ultimi tre posti al torneo continentale. La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia sfiderà la Grecia in casa, alla Boris Paichadze Arena di Tblisi, per raggiungere un traguardo che fino a qualche anno fa era pura utopia. La nazionale dell’esterno del Napoli, infatti, non si è mai qualificata a nessuna manifestazione internazionale tra Europei e Mondiali. Gli uomini allenati dal CT francese Willy Sagnol, quindi, avranno la grande chance di scrivere la storia del loro movimento calcistico.

Foto: Instagram Kvaratskhelia