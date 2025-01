Kvaratskhelia-PSG, meglio chiuderla presto. Per il bene di tutti

La storia è finita, è meglio che vadano in pace. E senza polemiche. Tra Kvicha Kvaratskhelia e il Napoli il rapporto è ai titoli di coda dalla scorsa estate, ovvero da quando non c’erano margini per un rinnovo dopo quanto era accaduto nelle settimane precedenti. Ovvero dal mancato prolungamento, malgrado numerosi incontri che non hanno portato ad alcun tipo di fumata bianca. Ora si può anche disquisire sul fatto che il Napoli non incasserebbe i soldi che avrebbe potuto la scorsa estate, ma ormai non si può tornare indietro. E comunque il Napoli farebbe una grande plusvalenza (80 milioni non sono bruscolini) rispetto a quanto aveva speso per portare il georgiano in Italia. Della serie: meglio chiuderla qui per il bene di tutti.

Foto: Instagram Napoli