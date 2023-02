Kvaratskhelia, Osimhen, Elmas: tris del Napoli alla Cremonese. Azzurri a +16 sull’Inter

Il Napoli batte 3-0 la Cremonese, continuando la sua marcia incontrastata verso lo scudetto.

Ottima Cremonese, però, che aveva iniziato la gara in maniera positiva, con orgoglio e atteggiamento positivo, mettendo in difficoltà la capolista.

Poi le qualità del Napoli sono venute fuori poco alla volta e una volta arrivato l’1-0, la gara è cambiata. Il gol del vantaggio arriva grazie aa una magia di Kvaratskhelia che di destro a incrociare, batte Carnesecchi. Napoli che ha sfiorato anche il raddoppio con Mario Rui, e che ha protestato per un rigore, per fallo su Kvaratskhelia nel finale.

Nella ripresa, ritmi meno intensi, la Cremonese fa poco per provare a rientrare in partita, anche perchè prova a tenere viva la gara, provando magari, nel finale come in Coppa Italia, a trovare un gol che possa permettere di trovare il pareggio.

Il gol invece lo trova sempre lui, Victor Osimhen, non brillantissimo, ma al posto giusto nel momento giusto. Al 65′ il nigeriano deposita in rete un tapin facile facile per il 2-0, il 17° gol in campionato, il sesto consecutivo in Serie A, eguagliando Gonzalo Higuain.

A partecipare alla festa, anche Elmas al 79′ che trova la rete del 3-0. Un successo roboante per gli uomini di Spalletti che allungano a 59 punti, a +16 al momento sull’Inter, impegnata domani.

La Cremonese resta ultima con 8 punti, unica squadra nei principali campionati europei a non aver ancora vinto in campionato.

Foto: Instagram Napoli