Kvaratskhelia, l’ultimo saluto a Napoli: visita al murale di Maradona prima di partire

Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del PSG. Come anticipatovi giorni fa, il georgiano ha accettato la destinazione parigina, dopo un primo tentativo fatto dal club di Al-Khelaifi già la scorsa estate. Operazione da circa 70 milioni di euro. Comparso in un video ormai divenuto virale, l’esterno nella notte ha visitato il murale di Maradona, luogo simbolico e quasi spirituale per i tifosi azzurri, gesto rappresentativo del rispetto e dell’amore del giocatore nei confronti del club. Un saluto doveroso, prima di prendere un volo privato dall’aeroporto di Capodichino con direzione Parigi, per firmare il suo nuovo contratto col PSG.

Foto: Instagram Kvaratskhelia