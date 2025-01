Kvaratskhelia, le ore prima del Paris Saint-Germain

L’avventura al Napoli di Kvicha Kvaratskhelia è ormai arrivata al capolinea. E come vi abbiamo raccontato, il suo futuro sarà ai piedi della Torre Eiffel, con la maglia del Paris-Saint Germain. Il club azzurro non si è smosso dall’obiettivo iniziale: non aprire a eventuali contropartite e incassare almeno 75 milioni di euro. E così sarà. La strada che porta a Parigi è ormai tracciata sulla base di un trasferimento per circa 75 milioni, mancano da limare gli ultimi dettagli legati ai bonus. Kvaratskhelia firmerà un contratto fino al 2029 con possibile opzione, sulla base di 8-9 milioni più bonus. Saranno giorni intensi sull’asse Napoli-Parigi, l’operazione Kvara al PSG è sempre più vicina al traguardo.

Foto: Instagram Kvaratskhelia