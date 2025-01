Kvaratskhelia incide all’esordio, ma al PSG non basta

Non di certo una gara che il PSG vorrà ricordare, visto il solo punto ottenuto contro il Reims. I padroni di casa, infatti, dopo essere passati in vantaggio con Dembélé hanno subito incassato la rete del pareggio, targata Nakamura. Un calo di tensione improvviso che è costato caro ai parigini. L’unica grande nota positiva della serata, però, prende il nome di Kvaratskhelia. Il georgiano all’esordio da titolare con la nuova maglia ha subito inciso, regalando l’assist che ha portato il suo compagno di reparto a segnare la rete del momentaneo vantaggio. Diverse buone giocate dell’ex Napoli che, alla fine dei conti, non sono bastate agli uomini di Luis Enrique per conquistare i tanto desiderati tre punti. Certo è che per Khvicha è un inizio a dir poco incoraggiante e che lo sprona a far ancora meglio in vista dei prossimi impegni di campionato del suo PSG.

FOTO: Instagram Kvaratskhelia