Kvaratskhelia: “Ho accettato Napoli dopo aver parlato con Spalletti. Mi sento pronto per la Serie A”

Khvicha Kvaratskhelia, prossimo attaccante del Napoli, in Italia nei prossimi giorni, ha raccontato a una tv georgiana la sua scelta del club campano, e le aspettative che ha in Serie A.

Queste le sue parole: “Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho sentito il desiderio di farlo con lui. Dopo quel confronto ho deciso di trasferirmi al Napoli. Mi ha spiegato come funziona la Serie A e mi sento pronto per un salto così grande. Non so se indosserò il numero 77 o il 18, di certo so che la 10 non si tocca perché è solo di Maradona. Mi piacerebbe giocare con Koulibaly, è un grande calciatore. Ho parlato anche con Kaladze e Miranchuk, mi hanno detto di lavorare duramente perché altrimenti non si raggiungono gli obiettivi”.

Foto: Instagram personale