Kvaratskhelia: “Grande prestazione, forse la migliore della storia della Georgia”

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Georgia-Repubblica Ceca valida per la Uefa Nations League, terminata sul risultato di 4-1 grazie anche alla rete del numero 77 azzurro e un assist. Di seguito le parole: “Abbiamo fatto una prestazione importante quest’oggi. Credo sia stata in assoluto una delle più belle gare che abbiamo fatto nella storia della Nazionale. Il mister ci ha dato dei compiti ben precisi che tutti noi abbiamo svolto alla perfezione. Penso che il primo tempo sia stato significativo per la vittoria. Siamo felici”.