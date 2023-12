Il Napoli ha cominciato la preparazione in vista della sfida di martedì al “Maradona” in Champions League contro il Braga. Kvicha Kvaratskhelia, vittima di influenza, ha svolto soltanto una seduta in palestra e non si è allenato con i compagni. Stesso discorso anche per Cajuste, mentre Mario Rui ha eseguito un allenamento personalizzato in campo.

Foto: Instagram Kvaratskhelia