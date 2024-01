Due gialli pesanti per Walter Mazzarri in vista di Lazio-Napoli di fine gennaio. Sia Cajuste (tra l’altro infortunatosi) che Kvaratskhelia erano diffidati e sono stati entrambi ammoniti. I cartellini incideranno sulla prossima giornata di campionato e non sulla Supercoppa italiana della prossima settimana in Arabia.

Foto: Instagram personale