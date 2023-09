Kvaratskhelia dopo il lungo digiuno: “Non segnare per sei mesi rende nervosi. Ma ora sono tornato”

Khivcha Kvaratskhelia è tornato a segnare 192 giorni dopo, un lungo digiuno che lo stava rendendo nervoso – come lui stesso ha dichiarato. Un gol che è arrivato questa sera: dolce scavetto su Silvestri in uscita e appoggio in rete a porta vuota. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il talento georgiano ne ha così parlato: “Andrò avanti così, sono contento perché sono tornato. Non segnare per sei mesi rende nervoso, è normale. Oggi meritavamo di vincere, dopo il successo con il Sassuolo ci siamo parlati e anche parlando con l’allenatore abbiamo capito che era importante tornare a giocare in questo modo. Non importa chi segna, l’importante è dare il contributo alla vittoria. Forza Napoli”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia