Kvaratskhelia: “Dopo due assist volevo il primo gol in Champions. Abbiamo giocato alla grandissima”

Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa dell’Ajax.

Queste le sue parole: “Penso che i sogni diventino realtà perché sto giocando in Champions League e ho segnato oggi. Sono così felice, ma era anche importante che la squadra vincesse, abbiamo giocato alla grandissima. Ma anche personalmente, dopo due assit, ci tenevo a segnare il primo gol in Champions”.

Su Di Lorenzo: “È un grande uomo, un grande capitano e un grande calciatore. Si merita il premio perché è molto importante per il Napoli”.

Foto: twitter Napoli