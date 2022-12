Kvaratskhelia: “Da quando sono al Napoli mi sento un vero calciatore. Questo popolo vive per il calcio”

A margine di un evento all’Università Federico II, l’attaccante del Napoli, Khvikha Kvaratskhelia, ha parlato dei primi mesi in Italia e di come si è ambientato al calcio italiano.

Queste le sue parole: “Quando sono arrivato a Napoli, mi sono accorto che il popolo partenopeo vive per il calcio e quando ho giocato al Maradona per la prima volta mi sono sentito davvero un calciatore professionista. Per quello che abbiamo fatto, la gente di Napolisi aspetta tanto da noi, si aspetta che manteniamo il livello raggiunto e li ringrazio per tutto il supporto e l’amore che ci stanno dando”.

Sulla somiglianza tra le due popolazioni:“Per i napoletani, così come noi georgiani, la famiglia è al primo posto”.

Foto: Instagram Napoli