Kvaratskhelia: “Con la Georgia vogliamo sorprendere tutti. Tanti di noi sono diventati campioni e hanno vinto trofei”

Khvicha Kvaratskhelia dal ritiro della Georgia ha fatto il punto della situazione in vista delle prossime partite della sua Nazionale. Ecco le sue parole: “Affrontiamo la partita con la giusta preparazione, ogni giocatore è in ottima forma. In tanti di noi siamo diventati campioni, abbiamo vinto trofei, il che è importante per la fiducia in se stessi, vogliamo sorprendere tutti. Stiamo facendo di tutto e stiamo cercando di prepararci il più possibile per la partita contro Cipro. Spero davvero che finiremo questa partita con un successo, vincere ci aiuterà a giocare contro la Scozia”.

Foto: Kvaratskhelia twitter Georgia