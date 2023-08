Il calciatore georgiano Kvaratskhelia salterà l’esordio contro il Frosinone a causa di un affaticamento.

Di seguito il comunicato del Napoli: “Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone“.

Foto: Instagram Kvaratskhelia