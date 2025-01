Kvara: “Ho voluto fortemente il PSG. Luis Enrique tra i migliori allenatori del mondo”

Prime parole di presentazione ai canali ufficiali del PSG di Khvicha Kvaratskhelia

Queste le sue parole: “È un onore per me giocare per uno dei più grandi club nel mondo. Sono davvero orgoglioso, è un sogno e lotteremo insieme. Sono molto contento di essere qui ora”.

Perché hai scelto il PSG? “Per diverse ragioni. Il progetto mi ha convinto a venire qui, perché so cosa voglia raggiungere il club e come lavorano con i giocatori. Volevo venire qui perché molti grandi giocatori hanno giocato qui e ancora ci giocano. Non ci ho pensato molto quando ho avuto la possibilità di venire a Parigi e sono davvero felice di aver preso questa decisione”.

Cosa cerchi qui? “Voglio fare esperienza, cerco nuove sfide venendo qui a Parigi. Nuovi sogni, nuovi obiettivi. Voglio anche migliorare così da aiutare la squadra il più possibile e dare il mio meglio”.

Sul centro di allenamento del PSG. “È davvero incredibile. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per raggiungere grandi cose, ho visto anche i più giovani allenarsi qui, loro hanno quello che serve per crescere e progredire. Hanno le strutture necessarie per crescere, ma questo vale anche per la prima squadra”.

Un pensiero su Luis Enrique. “È uno dei migliori allenatori nel mondo, sono ansioso di imparare molte cose con lui e sono davvero emozionato di diventare un giocatore allenato da Luis Enrique”.

Un messaggio per i tifosi? “Voglio vederli molto presto. Non vedo l’ora di vivere grandi emozioni con loro. Sono davvero entusiasta di essermi unito a voi qui, ci vedremo presto. Ici c’est Paris!”.

Foto: sito PSG