Kvara, assist e gol: 3-0 Napoli al Bologna. Tonfo Roma (1-2), gioia Empoli con Gyasi e Colombo

Concluse le due gare delle 20,45 della domenica della seconda giornata di Serie A. Il Napoli vince la prima partita in Serie A della nuova stagione, la prima dell’era Conte, che inoltre trova anche i primi gol della sua nuova gestione.

Battuto il Bologna 3-0, in una gara ben controllata dagli azzurri. Primo tempo equilibrato, parte meglio la compagine campana, ma il Bologna esce alla distanza e impegna Meret. Nel momento di maggiore equilibrio, è uno degli uomini più discussi dell’estate a rompere l’alone nero. In pieno recupero nel primo tempo, grande azione di Kvaratskhelia che serve in mezzo e capitan Di Lorenzo trova la rete del vantaggio. Il Bologna è colpito, prova a reagire nella ripresa, ma nel momento migliore, stavolta il georgiano si mette in proprio mettendo il sigillo sul 2-0 al 75′. Ritmi che calano, il Bologna non riesce a reagire e il Napoli nel recupero trova anche il 3-0 con Simeone, su assist di Neres. Il pubblico del Maradona può esultare per la prima vittoria dell’era Conte.

A Roma, clamorosa sorpresa all’Olimpico, nella sera in cui viene riaccolto Paulo Dybala, che ormai era ad un passo dall’addio. Si aspetta una grande Roma e una grande Joya, ma l’Empoli non ci sta e rovina la festa ai giallorossi. Vantaggio toscano al 45′ con Gyasi che zittisce l’Olimpico. La Roma prova a rientrare in campo nella ripresa con maggiore energia. Ma una frittata di Paredes regala un rigore all’Empoli, con Colombo che segna il clamoroso 2-0. La Roma ci prova opponendosi alla sconfitta, De Rossi si gioca la carta Shomurodov che all’80’ fa esplodere l’Olimpico, con un colpo di testa stupendo. Roma che ci prova almeno a non perdere, ci prova Balzanzi, Dybala nel recupero colpisce il palo che nega il 2-2 ai giallorossi. E allora vince l’Empoli, prima vittoria per i toscandi di D’Aversa, guidati da Sullo in panchina.

Foto: twitter Napoli