Kurzawa ancora alla ricerca di un club: Watford e Leganes si fanno avanti

Dopo l’addio al PSG nel 2024, Layvin Kurzawa è concentrato sul suo obiettivo principale, ovvero trovare un club professionistico con cui tornare in campo. Dalla fine del contratto coi parigini, il classe ’92 si è allenato con un personal trainer per mantenere la forma, in attesa di proposte allettanti. Secondo quanto raccontato da Foot Mercato, quest’ultime pare siano finalmente arrivate. Sul terzino infatti, vi sarebbe il concreto interesse di Leganes e Watford, pronte ad offrire un contratto al giocatore. Per il portale francese, Kurzawa sarebbe maggiormente indirizzato alla seconda opzione, dato che ha già solcato i palchi della Premier League con la maglia del Fulham (stagione 22/23).

Foto: X Kurzawa