Kuntz, ct Turchia: “Ho detto a Calhanoglu che è il nostro leader”

La Turchia ha battuto il Montenegro e grazie alla contestuale sconfitta della Norvegia contro l’Olanda ha strappato un pass per i play-off per Qatar 2022. Il ct Stefan Kuntz, ha parlato così dopo la gara:

“Ora ci inizieremo a preparare per le grandi, meravigliose partite di marzo. Vediamo il sorteggio ma affronteremo certamente una squadra forte. Calhanoglu? Dopo la gara gli ho detto ‘sei tu il leader della squadra'”.