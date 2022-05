Kumbulla: “Mourinho? Molto simpatico, tranne quando si perde. Ho imparato tanto dalla sconfitta 6-1 a Bodo”

Raggiunto dai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni di Marash Kumbulla, difensore della Roma: “Se sono emozionato per la finale? Molto, devo dire. Quando andremo là sarà bello essere dove gioco con la nazionale.

Il rapporto con il mister? Buono, è molto simpatico in spogliatoio. Quando si perde, meglio di no. È una persona schietta, quando le cose vanno male lo dice senza problemi, qualsiasi cosa devi sapere lui te la dice, non ti arriva da nessuno. Un momento in cui ho pensato di non star tenendo i piedi per terra? Qualche sberla va presa, magari per svegliarti. Penso al 6-1 preso a Bodo a ottobre. Cos’è successo? Faccio ancora fatica a capire, ci sono state tante componenti. Io non giocavo da tanto tempo, era una delle prime partite, le condizioni del campo, il freddo. Non sono scusanti, ma era abbastanza difficile. È la situazione in cui ho imparato di più, il giorno dopo ho pensato subito che dovevo rialzarmi e dimostrare che non ero quello. Era stato solo un incidente, il mio valore era un altro.

L’attaccante più forte che ho incontrato? L’anno scorso e due anni fa, Lukaku. Con lui è stato un calvario. A me piaceva giocare contro di lui, speravo che durasse di più, ma era difficile. È impossibile da spostare, non sai come prendergli la palla, è anche veloce“.

Foto: Instagram Kumbulla