Kumbulla: “Ho subito detto sì al Sassuolo, trattativa senza esitazioni”

Marash Kumbulla, neo centrale del Sassuolo arrivato in prestito a gennaio dalla Roma, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club neroverde. Questi i motivi della sua scelta:

Come racconta l’operazione e cosa ha pensato quando è arrivata l’ipotesi Sassuolo per il suo futuro?

“E’ stato tutto molto veloce, il giorno prima che facessi le visite mediche era stata la prima volta che era uscito il Sassuolo accostato al mio nome. Non ho avuto esitazioni, ho subito detto al mio procuratore che volevo venire qua e così è stato.”

Ha parlato con qualcuno della sua scelta di vestire la maglia neroverde prima di dire s’?

“Ho sentito Bajrami, prima di partire, mi ha detto che mi aspettava e adesso sono felicissimo. Sono arrivato e ho trovato un gruppo di ragazzi volenterosi, con voglia di giocare e fare risultati. Ho trovato anche un mister carico e un ambiente sereno e compatto. La classifica non è bellissima ma col lavoro possiamo migliorare la situazione.”

