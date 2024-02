Kumbulla: “Grazie Roma per le emozioni. Sicuramente non le dimenticherò mai”

Marash Kumbulla, nuovo difensore del Sassuolo, ha salutato la Roma sui social, scrivendo il seguente messaggio: “Grazie Roma. Grazie per come mi hai accolto e per le emozioni che mi hai fatto provare: sicuramente non le dimenticherò mai.

Auguro al club e a tutti i suoi fantastici tifosi di fare un grande finale di stagione, in bocca al lupo!”.

Foto: Instagram personale