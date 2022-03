Kumbulla carica l’Albania dopo la sfida con la Spagna: “Passo importante per la nostra crescita”

Nella giornata di ieri l’Albania è stata sconfitta per 2-1 dalla Spagna in un’amichevole giocata in quel di Barcellona, significativa perché sanciva il ritorno delle Furie Rosse nella città catalana a diciotto anni di distanza dall’ultima volta. Nonostante la sconfitta, dopo la gara il difensore Marash Kumbulla ha espresso soddisfazione per la prova della sua Nazionale, che ha tenuto testa alla selezione di Luis Enrique.

Queste le parole pubblicate sul profilo Instagram del calciatore: “A Barcellona abbiamo affrontato una pretendente al titolo mondiale. È stato un passo importante per la nostra crescita. Impariamo da queste partite”.

Foto: Instagram personale Kumbulla