Kumbulla: “Bisogna guardare avanti. Se guardiamo indietro non miglioreremo”

Il difensore della Roma, Marash Kumbulla a Teleradiostereo è tornato sulla sconfitta di ieri per 4-1 contro l’Atalanta. Un secondo tempo pessimo dei giallorossi che stavano anche vincendo 1-0 sui bergamaschi.

Queste le parole del difensore: “Dobbiamo ripartire, se guardiamo solo dietro non miglioreremo mai. E’ giusto analizzare gli errori per non ripeterli, ne parleremo con il mister. Purtroppo ieri si è visto un pò quello che era accaduto a Napoli. Con Juventus e Milan, anche se pareggiando, abbiamo dimostrato di poter lottare con tutti. Con Napoli e Atalanta è andata male, ma con le altre squadre ci rifaremo”.

