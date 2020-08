Kulusevski: “Sarò sempre grato al Parma. Voglio vincere la Champions con la Juve”

Dejan Kulusevski dopo l’annata straordinaria con la maglia del Parma, è pronto alla nuova avventura in quel di Torino, sponda Juve. Il trequartista svedese ai microfoni di TuttoSport si è soffermato sulla sua nuova squadra: “Ho parlato con i dirigenti, abbiamo deciso che invece di aggregarmi alla Juve fin da ora è meglio aspettare la nuova stagione perché sarà una annata intensa, lunga e ho bisogno di riposare. Ringrazierò per sempre il Parma, D’Aversa e i miei compagni. Io vado alla Juventus per aiutare la squadra. Sono consapevole che dovrò lavorare molto e avere anche un po’ di pazienza – spiega il centrocampista. Il paragone con Nedved mi lusinga, era davvero forte ma io sono soltanto Dejan. Ronaldo? Per fortuna l’ho già incontrato ed è stato super emozionante. Quando a gennaio sono venuto a Torino per firmare il contratto, Cristiano mi ha raggiunto in sede con Chiellini, Buffon e Bonucci per darmi di persona il benvenuto alla Juventus. Con CR7 ho scherzato anche prima di Juve-Parma, ma quello che ci siamo detti non posso dirlo… Da fuori Cristiano può sembrare una star, ma parlandogli ho scoperto un ragazzo alla mano. Il mio sogno è quella di vincere la Champions League.“

Foto: twitter uefa