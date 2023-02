Kulusevski: “Rispetto il Milan, è sempre stata la squadra migliore al mondo”

Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan: “La risposta la avremo domani. Sappiamo che in queste partite conta meno la tattica. L’importante è fare tutto bene, giocare difensivamente con la palla e fare tutto bene. Noi dobbiamo seguire il piano dell’allenatore e fare ciò che abbiamo sempre fatto. Il Milan è sempre stata la squadra migliore al mondo, grandissimo rispetto per loro. Theo Hernandez è molto forte, ci ho giocato contro un paio di volte. Però non gioco individualmente, penso sempre alla squadra. Non mi confronto con un giocatore, ma con la squadra”.

Poi ha proseguito parlando di Bentancur: “È un giocatore importante dentro e fuori. Ci dispiace per la squadra e per lui, non è bello stare fuori tanto tempo, ma la vita è così. Cercheremo di aiutarlo e quando torna sarà bello giocare con lui. È fortissimo, in campo e fuori. Ha un atteggiamento positivo e saprà tornare. Glielo auguro e ci mancherà tantissimo”. Infine, sugli obiettivi stagionali: “Dobbiamo partire dalla partita di domani, una partita alla volta per tutta la stagione”. Foto: Tottenham Instagram